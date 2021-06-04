Стало известно, почему россиян до сих пор не пускают в Израиль

Стало известно, почему россиян до сих пор не пускают в Израиль
Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн. Фото: Gazeta.SPb

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, почему россиян до сих пор не пускают в страну. К ПМЭФ он присоединился онлайн.

По его словам, несмотря на то, что вакцинация в Израиле проходит успешно, в стране до сих пор опасаются занесения новых штаммов. Пока в Израиле не уверены в том, насколько вакцина Pfizer, которую используют в стране, может противостоять новым мутациям. Именно поэтому россиян в Израиль пускать не спешат.

Как уточнил министр, сегодня в Израиле привитое более 90% населения в возрасте от 50 лет. Доля вакцинированных остального населения составляет порядка 80%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург подписал дорожную карту со Ставропольем на ПМЭФ.

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