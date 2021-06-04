На проспекте Непокоренных загорелся грузовик

В машине произошло задымление. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

В машине произошло задымление. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На проспекте Непокоренных в Петербурге произошло возгорание. Густой дым исходит из припаркованного грузовика.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У метро Пл. Мужества загорелся грузовик», — написал автор записи.

На кадрах зафиксировано, что транспортное средство окутал густой дым. Причины случившегося пока неизвестны, служб на месте не видно.

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