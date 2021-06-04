На проспекте Непокоренных загорелся грузовик

На проспекте Непокоренных загорелся грузовик
В машине произошло задымление. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На проспекте Непокоренных в Петербурге произошло возгорание. Густой дым исходит из припаркованного грузовика.

Инцидент произошел в пятницу, 4 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У метро Пл. Мужества загорелся грузовик», — написал автор записи.

На кадрах зафиксировано, что транспортное средство окутал густой дым. Причины случившегося пока неизвестны, служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что улица Савушкина оказалась усыпана кирпичами после проезда ГАЗели.

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