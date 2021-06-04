Россия в июне возобновит полеты в восемь стран

Россия с 10 июня на взаимной основе возобновит авиасообщение с восемью государствами. Соответствующее заявление сделали в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Так, в связи с улучшением эпидемической ситуации в Великобритании Москва возобновила авиарейсы в Лондон. А действующие ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией продлены до 21 июня включительно.

Уже с 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Хорватией, Ливаном, Люксембургом, Венгрией, Маврикием, Австрией, а также чартерные рейсы с Албанией.

Кроме того, планируется увеличение количества авиарейсов по ранее открывшимся направлениям

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией. Ограничение на на полеты по указанным направлениям продлили до 21 июня.