На Савушкина под окнами дома найдено бездыханное тело женщины

На теле найдены травмы, характерные при падении с большой высоты.

В Приморском районе сегодня, 4 июня, под окнами жилого дома заметили бездыханное тело пожилой женщины. О страшной находке рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что труп лежит на улице Савушкина у дома номер 124. На теле есть травмы, которые характерны при падении с большой высоты. Некоторые предположили, что женщина пыталась помыть окна, но случайно упала.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествий. Их предстоит выяснить специалистам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп. Непонятно, при каких обстоятельствах скончался человек – в них разбираются полицейские.