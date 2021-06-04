В Кузьмоловском легковушка сбила лося

В Кузьмоловском легковушка сбила лося
Водитель, кажется, не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машина сильно пострадала, а несчастное животное скончалось.

Во Всеволожском районе сегодня, 4 июня, произошла авария с участием лося. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в поселке Кузьмоловское. Там легковой автомобиль сбил лося. После этого животное «почти порвало напополам», рассказывают свидетели. Они отмечают, что картина была по-настоящему «жесткой» и что лось скончался.

На снимках заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель, кажется, остался невредим. Теперь мужчине предстоит выплатить штраф за сбитого лося, а также отремонтировать машину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Металлостроя произошла авария с участием мотоцикла: на месте реанимация.

Всеволожский район дтп кузьмоловское лось новости СПб


 

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