Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
Песков отметил, что власти будут действовать оперативно. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции в России начнется в ближайшие один-два месяца.

Представитель Кремля рассказал в беседе с РИА Новости, что решение этого вопроса займет несколько месяцев. Он отметил, что власти будут действовать оперативно, поскольку спрос на вакцину от ковида большой.

Ранее президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и зарубежных компаний-производителей вакцины «Спутник V», что Россия обеспечит условия для вакцинации иностранцев на своей территории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии. Вучич заявил на русском языке, что для него большая честь запустить производство «Спутника V» в Сербии.

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