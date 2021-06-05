Путин рассказал о единственном побочном эффекте вакцины «Спутник V»

Президент России Владимир Путин рассказал, что единственным побочным явлением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является временное повышение температуры.

Глава государства заявил на ПМЭФ-2021, что после многомиллионного применения вакцины «Спутник V» не было выявлено ни одной смерти после вакцинации. Он обратил внимание на то, что у других производителей такие случаи были. Путин выразил надежду, что такая статистика у российского препарата сохранится и в дальнейшем.

«Ну температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов. И все. Это все побочные явления», — добавил президент.

По словам Путина, при этом российская вакцина эффективно защищает от ковида. Он отметил, что если привитый человек все же заражается, то болезнь протекает в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе.