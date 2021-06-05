Путин рассказал о единственном побочном эффекте вакцины «Спутник V»

Путин рассказал о единственном побочном эффекте вакцины &#171;Спутник V&#187;
Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021. Фото: скрин трансляции

Президент России Владимир Путин рассказал, что единственным побочным явлением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является временное повышение температуры.

Глава государства заявил на ПМЭФ-2021, что после многомиллионного применения вакцины «Спутник V» не было выявлено ни одной смерти после вакцинации. Он обратил внимание на то, что у других производителей такие случаи были. Путин выразил надежду, что такая статистика у российского препарата сохранится и в дальнейшем.

«Ну температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов. И все. Это все побочные явления», — добавил президент.

По словам Путина, при этом российская вакцина эффективно защищает от ковида. Он отметил, что если привитый человек все же заражается, то болезнь протекает в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе.

"Спутник V" вакцинация от коронавируса владимир путин побочные эффекты


 

Новости партнеров
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Дочь Шойгу объявила о будущей женитьбе с блогером-миллионником
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» начнут поставлять в Бразилию и ...
TikTok начнет собирать биометрические данные пользователей
Путин рассказал о единственном побочном эффекте вакцины «Спутник V»
Стало известно, сколько стоит лечение от коронавируса в США
Мурашко рассказал о состоянии детей, раненных при стрельбе в казанской школе
Путин забыл собственное высказывание из 1996 года о «жесткой руке»
Минтруд представил проект выходных дней в 2022 году
«Аэрофлот» готовится возобновить полеты в Египет в ближайшие дни