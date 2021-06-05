На Стачек заметили дымящееся историческое здание

О пострадавших информация пока не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О пострадавших информация пока не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Загорелось помещение на одном из последних этажей.

В Кировском районе сегодня днем, 5 июня, заметили дымящееся историческое здание. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Стачек. Там в доме номер 46 загорелось одно из помещений на последних этажах. Из окон здания вырываются клубы черного дыма и языки пламени. Непонятно, что стало причиной инцидента и насколько серьезны его последствия.

На месте не видно ни спасателей, ни медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стала известна причина взрыва в доме на Энтузиастов. По предварительной информации, пострадал один человек. Эвакуировали 40 человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.