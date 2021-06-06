Прохожий перетащил электросамокаты с тротуара на дорогу в Петербурге

В Центральной районе Петербурга прохожему помешали электросамокаты, оставленные на тротуаре. Мужчина переставил их на проезжую часть.

Инцидент произошел в субботу, 5 июня, на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как прохожий перетаскивает несколько средств передвижения с пешеходной зоны на проезжую часть.

«Сознательный гражданин. Уверен, что он мусор мимо урны не бросает», — написал пользователь.

Причины случившегося неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар на Стачек мог произойти из-за заряжающегося электросамоката.