Гинцбург: яйца не используются при производстве вакцины «Спутник V»

Гинцбург: яйца не используются при производстве вакцины «Спутник V»
Вакцина делается на синтетических средах. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» не используются яйца. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, препарат создается на синтетических средах, соответственно, центр имени Гамалеи не закупает для нее яйца, сообщили «РИА Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения ведет работу, которая позволит зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» в Европе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единственным побочным явлением российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является временное повышение температуры.

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