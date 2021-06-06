В Курортном районе потерялся ребенок: его искали 30 спасателей

В итоге его нашли на пляже в целости и сохранности.

В Курортном районе сегодня днем, 6 июня, искали потерявшегося ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ребенка потеряли где-то у воды. К поискам привлекли сотрудников МЧС – 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Они искали и в лесу, и на пляжах. Спустя некоторое время ребенка обнаружили на соседнем пляже в семи километрах, сейчас он находится с родителями.

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