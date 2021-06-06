Полуторагодовалый мальчик выпал из окна девятого этажа во время игры с котом в Сосновом Бору

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна девятого этажа во время игры с котом в Сосновом Бору
Ребенок выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Из окна квартиры одного из домов в Сосновом Бору выпал полуторагодовалый ребенок. Сейчас за его жизнь борются врачи, Следственный комитет начал проверку.

Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Красных Фортов. По предварительной информации, мальчик играл с котом. В процессе он забрался на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал из окна квартиры.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Ленобласти, в настоящее время малышу оказывается медицинская помощь. Начата доследственная проверка.

Следователи также напомнили, что родителям стоит быть особенно внимательными при нахождении детей рядом с открытыми окнами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сосновом Бору двухлетний мальчик выпал из окна пока отец спал. Малыш упал с высоты шестого этажа и получил смертельные травмы.

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