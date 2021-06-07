Очевидцы рассказали, как Парголово загорелся сарай, а потом и соседние деревья

Пожар в Парлогово начался в сарае и перекинулся на деревья. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Пожар в Парлогово начался в сарае и перекинулся на деревья. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся сарай.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 7 июня стало известно, что в поселке Парголово горит сарай.

Сигнал о пожаре поступил в 03:48 по адресу Кооперативная улица, дом 6.

Так, горел сарай размером 6х30 метров. Очевидцы происходящего утверждали, что огонь перекинулся на деревья.

Чуть более, чем через полчаса, в 04:24 пожар был локализован.

Сообщается, что к тушению пожара привлекается от Министерства чрезвычайных ситуаций четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы сообщили о пожаре на заброшенной стройке в Мурино.