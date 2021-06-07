Началась проверка после того, как в аварии в Ломоносовском районе погибли двое

Началась проверка после того, как в аварии в Ломоносовском районе погибли двое
По факту ДТП в Ломоносовском районе проводится проверка. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Ломоносовском районе началась проверка после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что в Ломоносовском районе 6 июня в 17:30 на 42 км автодороги «Петергоф-Кейкино» 48-летний мужчина выехал на встречную полосу.

Водитель был за рулем «Peugeot Boxer». Для чего он совершил выезд неизвестно. Однако после этого произошла авария.

По встречной полосе двигался «Датсун», за рулем которого был 61-летний мужчина, а также, в качестве пассажира в данном авто была 80-летняя женщина. Оба погибли от полученных телесных повреждений. Кроме того, в «Датсуне» находилась 59-летняя женщина, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что водителя автомобиля «Peugeot Boxer» в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

В связи со случившемся проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарки устроили ДТП на пустом перекрестке Лиговского проспекта и Свечного переулка.

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