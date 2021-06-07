Мигранта облили бензином и подожгли на даче под Петербургом

Мигранта облили бензином и подожгли на даче под Петербургом
Неизвестный облил бензином и поджег мужчину. Фото: pixabay

В Пушкинском районе полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, при котором пострадал гражданин Узбекистана. Его госпитализировали с серьезными ожогами и ранами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 6:21 в полицию поступило сообщение из НИИ им. Джанелидзе. Туда госпитализировали 42-летнего мигранта в тяжелом состоянии. У него термические ожоги лица, шеи и рук, а также резаная рана челюсти и частичная ампутация уха.

Пострадавшего отвезли в больницу с территории садоводства «Рехколово», расположенного у поселка Александровское.

Полиция посетила дачу, где все произошло. В бытовке изъяли отпечатки пальцев, вырез обои с кровью, лезвие ножа.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась проверка после того, как в аварии в Ломоносовском районе погибли двое.

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