Ограбление магазина пошло не по плану: в отместку мужчина облил товар жидкостью из шприца

В Петербурге в Адмиралтейском районе города полиция задержала мужчину, угрожавшего продавщице магазина ножом.

Как стало известно Gazeta.SPb, 6 июня около 22:30 правоохранителям сообщили, что в одном из магазинов торгового комплекса «Сенная» по улице Ефимова неизвестный начал угрожать продавщице ножом.

Преступник требовал передать ему деньги из кассы. Однако продавец объяснила, что магазин находится под охраной. Тогда злоумышленник покинул место происшествия, однако перед уходом вылив на товар из шприца неустановленную жидкость.

Уже через 15 минут «горячим следам» у дома 3 по улице Ефимова был задержан подозреваемый. Им оказался 44-летний уроженец Астраханской области.

Нигде не работающий мужчина был доставлен в отдел полиции. При этом было изъяты нож и шприц. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правоохранительные органы задержали мужчину, который ограбил прохожего в Пушкине.