СК начал проверку: в поле обнаружили человеческие кости

СК начал проверку по факту обнаружения костных останков в Ленинградской области. Фото: sledcom.ru

СК начал проверку по факту обнаружения костных останков в Ленинградской области. Фото: sledcom.ru

В Ленинградской области в Тосненском районе началась проверка после того, как были обнаружены костные останки.

По данному факту Следственным отделом по городу Тосно Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти идет доследственная проверка.

Так, 6 июня в поле, которое прилегает к поселку Тельмана в Тосненском районе были найдены костные останки. Предполагается, что они принадлежат одному человеку.

По некоторым сведениям, останки принадлежат лицу, погибшему во время Великой Отечественной Войны.

Теперь изъятое пройдет судебные медико-криминалистические экспертизы, чтобы понять, в каком возрасте неизвестный скончался и по какой причине.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК Петербурга начал проверку после обнаружения в парке костных останков.