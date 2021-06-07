Что нужно знать при установке элементов благоустройства, ограничивающих доступ к домам

Что нужно знать при установке элементов благоустройства, ограничивающих доступ к домам
Заявка на освобождение земельного участка формируется на основе акта обследования, в котором устанавливается факт незаконного размещения элементов благоустройства. Фото: Pixabay

Правильное оформление элементов благоустройства (ворот, калиток, шлагбаумов, заборов), ограничивающих доступ к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, предполагает, среди прочего, наличие дубликата ключей (брелоков) в администрациях районов, а также в подведомственных организациях жилищно-коммунального хозяйства. В этом случае доступ на данную территорию может быть оперативно и беспрепятственно обеспечен для скорой помощи. Так бесконтрольная самовольная установка оградительных сооружений может стать причиной угрозы жизни и здоровью граждан или порчи их имущества.

«Центр повышения эффективности использования государственного имущества» практически в ежедневном режиме освобождает земельные участки, сообщает комитет по контролю за имуществом Северной столицы. Данные заявки формируются после проведения обследования по обращениям граждан. В прошлом году от оградительных элементов освободили 127 земельных участков, за этот году – уже 95 участков.

Заявка на освобождение земельного участка формируется на основе акта обследования, в котором устанавливается факт незаконного размещения элементов благоустройства. Приложением к акту являются фотографии, подтверждающие выявленные нарушения. В случае выявления фактов незаконного занятия земельных участков, землепользователю направляется уведомление о необходимости освобождения самовольно занятого земельного участка

Самовольная установка элементов благоустройства, ограничивающих доступ к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, среди прочего ставит в привилегированное положение одних жильцов по отношению к другим, в то время как граждане вне зависимости от социального положения и статуса имеют равное право доступа на данную территорию.

Вместе с тем, как одни жильцы многоквартирного дома самовольно устанавливают заградительные элементы, другие жильцы этого же дома испытывают дискомфорт из-за ограничения доступности придомовой территории, что впоследствии становится причиной обращения в ККИ. Комитет действует исключительно в рамках закона и в интересах законопослушных граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приняли закон о введении штрафов за перегораживание машинами доступа к контейнерным площадкам.

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