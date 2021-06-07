Иномарка и фура почти перекрыли Богатырский проспект

ДТП затруднило проезд по Богатырскому проспекту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

ДТП затруднило проезд по Богатырскому проспекту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На Богатырском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. Машины сильно затруднили проезд другим участникам движения.

Авария случилась в понедельник, 7 июня. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Лэнд Ровер и Фура стоят уже несколько часов», — написал автор записи.

На кадрах видно, что большегруз занял большую часть дороги. Водитель транспортного средства пытался развернуться, однако совсем рядом оказалась легковушка. Вторая машина отделалась лишь царапинами.

«У них есть время подумать над своим поведением на дороге», — прокомментировал запись пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять машин устроили ДТП на внутренней стороне КАД.