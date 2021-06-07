Каршеринг влетел в байк на Суворовском проспекте

ДТП с каршерингом и байком. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом и байком. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На Суворовском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Дорогу не смогли поделить арендованный автомобиль и мотоцикл.

Авария случилась в понедельник вечером, 7 июня. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед 3 Советской Каршеринг въехал в байк», — написал автор записи.

На кадрах видно, что двухколесный транспорт стоит посреди дороги. Судя по всему, упавший байк уже поставили на колеса. Причины ДТП не приводятся.

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