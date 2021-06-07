Каршеринг влетел в байк на Суворовском проспекте

Каршеринг влетел в байк на Суворовском проспекте
ДТП с каршерингом и байком. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На Суворовском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Дорогу не смогли поделить арендованный автомобиль и мотоцикл.

Авария случилась в понедельник вечером, 7 июня. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед 3 Советской Каршеринг въехал в байк», — написал автор записи.

На кадрах видно, что двухколесный транспорт стоит посреди дороги. Судя по всему, упавший байк уже поставили на колеса. Причины ДТП не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный таксист прокатил мужчину на капоте и врезался в столб на Пулковской. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, таксист отказался от медосвидетельствования, за что получил административный протокол.

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