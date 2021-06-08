На Дыбенко таксист изнасиловал пассажирку, а на Пулковской мужчину «прокатили» на капоте

На Дыбенко таксист изнасиловал пассажирку, а на Пулковской мужчину &#171;прокатили&#187; на капоте
Фото: Pixabay

О лихачестве и безрассудстве таксистов Северной столицы уже можно складывать легенды. Водители, впрочем, не перестают шокировать горожан новыми выходками.

Так, около четырех утра 7 июня возле дома №6 по улице Дыбенко 21-летний таксист, уроженец Узбекистана, изнасиловал 27-летнюю пассажирку — его задержали по горячим следам и составили протокол о мелком хулиганстве. Ему также грозит уголовное дело. Кроме того, правоохранители предполагают, что у молодого человека были соучастники.

В тот же день на Пулковской улице пьяный таксист сбил мужчину в форме, который, видимо, пытался воспрепятствовать его дальнейшему движению. «Пассажир» оказался на капоте легковушки и, несмотря на активные протесты, остановил водителя лишь внезапно возникший на пути столб.

Таксист прокатил мужчину на капоте. Фото: скриншот «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»

Прибывшие к месту аварии инспекторы ГИБДД не смогли заставить таксиста пройти медосвидетельствование, поэтому в его отношении составили лишь административный протокол, хотя ущерб, причиненный мужчиной, мог стать куда серьёзнее.

А несколько дней назад стражи порядка задержали водителя такси, который промышлял тем, что обкрадывал нетрезвых пассажиров. У спящих граждан 37-летний уроженец Закавказья забрал, как минимум, смартфон за 8 тысяч и банковскую карту, с которой ему удалось снять 190 тысяч рублей.

По решению суда таксист заключён под стражу. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Кроме того, во время обыска в квартире таксиста на Русаковской улице полицейские нашли еще несколько мобильных телефонов и золотых украшений, которые явно принадлежали другим людям. Сейчас подозреваемый в серии краж заключен под стражу.

Иногда таксисты безответственно относятся и к собственной жизни, вместе с тем рискуя жизнями пассажиров. В ночь на 6 июня на Петроградской набережной возле Сампсониевского моста в аварию попала целая семья, — отец, мать и их взрослая дочь, — которые возвращались домой на такси. Водитель хотел «проскочить» перекресток на желтый, но не успел. В итоге все пассажиры оказались госпитализированы с травмами и переломами.

Но бывают ситуации, когда, наоборот, таксисты становятся жертвами агрессивных пассажиров. В субботу, 5 июня, на Среднем проспекте напротив дома №32 прямого посреди проезжей части затеяли разборки водитель и пассажир «Яндекс.Такси». Последний оказался чем-то недоволен и в результате нанес таксисту серьезные травмы — его пришлось отправить в больницу. Нападавший же передан в руки правоохранителей.

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