РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге

Забрать «Кресты» сейчас изъявила желание только Русская православная церковь, сообщает «Фонтанка». С таким предложением в конце мая во ФСИН обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

После передачи «Крестов» Росимуществу их предложат рассмотреть Минобороны, МВД, МЧС и правительству Северной столицы. Переговоры вели еще в конце 2020 года, учреждения интереса к «Крестам» не проявили.