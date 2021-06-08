РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге

РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге
После передачи "Крестов" Росимуществу их предложат рассмотреть Минобороны, МВД, МЧС и правительству Северной столицы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

ФСИН по Северной столице и Ленобласти до конца сентября передаст Росимуществу комплекс следственного изолятора «Кресты».

Забрать «Кресты» сейчас изъявила желание только Русская православная церковь, сообщает «Фонтанка». С таким предложением в конце мая во ФСИН обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

После передачи «Крестов» Росимуществу их предложат рассмотреть Минобороны, МВД, МЧС и правительству Северной столицы. Переговоры вели еще в конце 2020 года, учреждения интереса к «Крестам» не проявили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСИН предложила использовать труд осужденных вместо мигрантов. Российских заключенных можно привлекать к труду на строительных площадках, где работают мигранты. Такое предложение озвучил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
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