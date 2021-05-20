ФСИН предложила использовать труд осужденных вместо мигрантов

В частности, ФСИН хочет привлечь осужденных к восстановлению Сибири после лесных пожаров. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В частности, ФСИН хочет привлечь осужденных к восстановлению Сибири после лесных пожаров. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Российских заключенных можно привлекать к труду на строительных площадках, где работают мигранты. Такое предложение озвучил глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

По его словам, речь не идет о восстановлении ГУЛАГа. Калашников отметил, что организация спецлагерей поможет решить проблему нехватки рабочих рук после оттока из города мигрантов.

Как сообщили «РИА Новости», глава ФСИН подчеркнул, что работающие осужденные будут жить в общежитии, съемной квартире или жилье, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сайт ФСИН подвергался массированным DDos-атакам. Это происходило примерно несколько часов.