В Петербурге еще 852 новых случая заболевания коронавирусом

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 852 человека сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 9 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 447 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 4 124 человек. Третье место у Подмосковья — 781 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Также gazeta.spb.ru. сообщала, что делегация из России посетит Турцию для оценки ситуации с коронавирусом.