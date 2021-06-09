Однокомпонентная вакцина и открытый Кипр: последние новости о COVID-19

Однокомпонентная вакцина и открытый Кипр: последние новости о COVID-19
Привитых россиян могут пустить на Кипр. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Власти Кипра согласны пускать в страну привитых «Спутником V» россиян. В минздраве, тем временем, рассказали детали о новой «облегченной» вакцине.

Весь мир продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Отметим, что в ВОЗ неоднократно отмечали необходимость консолидации сил для противостояния пандемии. Впрочем, как считают в российским МИД, Запад демонизировал готовность России сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса.

«Даже наша очень открытая и честная линия была направлена на то, чтобы наладить самое широкое взаимодействие абсолютно деполитизированно. Все равно оно было демонизировано и было представлено как очередной инструмент российского политического влияния», — заявлял он.

Напомним, что страны Европы уже открыли границы для вакцинированных граждан. Россиян такие изменения не затронули – для путешествия нужно быть вакцинированным препаратом, который был сертифицирован в ЕС. Российские препараты пока не прошли регистрацию.

При этом власти Кипра сообщили, что готовы принять вакцинированных «Спутником V» россиян. Известно, что в стране также планируют взять на себя расходы по лечению и содержанию туристов, которые заболеют на территории Кипра во время отпуска.

Возможно, что путешествовать вскоре россияне смогут и в Турцию. Туда намерена отправиться российская делегация, чтобы выяснить, насколько безопасным может быть возобновление авиасообщения.

Ожидается, что скоро в гражданский оборот поступит вакцина «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. Вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Прежде всего, как отметил ранее, заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, ей будут прививать студентов.

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