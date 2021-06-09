Петербургские «служебные» коты признаны лучшими в России

Петербургские «служебные» коты — стали лучшими по России. Это доказывают результаты премии-конкурса котов, которые «служат» в культурных учреждениях.

Кошку Мусю, «работающей» в библиотеке имени Маяковского признали лучшей служебной кошкой в стране, сообщает ТАСС. Почти тёзка Музя хранительница монумента героическим защитникам Ленинграда стала лауреатом третьей степени.

Лучшим служебным котом Петербурга стал Матрос Васильевич, живущий на судостроительном заводе «Северная верфь». Лучшим охранником замка признан кот Филимон из Выборгского замка. а вот гран-при среди котов-театралов взял кот Фёдор из Театра дождей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская кошка Алиса моет полы и учит уборке своих котят. Петербургская кошка прославилась в соцсетях из-за своей необычной любви к наведению порядка дома. У неё есть аккаунты в Instagram и TikTok.