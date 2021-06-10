В Петербурге обновят ДК имени Кирова

Во Дворце культуры им. Кирова в Петербурге проведут реновацию.

В здании планируется создать новое общественное пространство «Центр развития инноваций», IT-лаборатории, коворкинги, центр современных технологий, фуд-корт. Возможно, появится кинотеатр и театр.

«Для нас это не просто проект, это труд, устремленный в будущее, при этом сохраняя прошлое. Это наш девиз», – рассказал руководитель проекта реновации ДК имени Кирова Ирина Назарук телеканалу «Санкт- Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 12 ноября, Василеостровский районный суд выписал штраф ООО «ДК им. Кирова», в чьем владении находится объект культурного наследия федерального значения «Дворец Культуры имени С. М. Кирова» на Большом проспекте, 83, литера А.