Владелец ДК имени Кирова получил штраф в 250 тысяч рублей за так и не сделанную реставрацию здания

Владелец ДК имени Кирова получил штраф в 250 тысяч рублей за так и не сделанную реставрацию здания
ДК имени Кирова был построен в 1930-е годы. Фото: www.citywalls.ru

В четверг, 12 ноября, Василеостровский районный суд выписал штраф ООО «ДК им. Кирова», в чьем владении находится объект культурного наследия федерального значения «Дворец Культуры имени С. М. Кирова» на Большом проспекте, 83, литера А.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, в 2019 году в здании провели инспекцию сотрудники КГИОП. Комитета обязал собственника здания разработать проектную документацию по реставрации ДК имени Кирова и представить её на согласование ведомству. Также владелец объекта культурного наследия должен был выполнить работы по сохранению постройки.

Однако ни проектной документации, ни реставрации за это время не было сделано. Организацию-владельца обвинили в нарушении сроков исполнения требований охранных обязательств. Собственнику придется заплатить 250 тысяч рублей штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что организатор несанкционированной свалки на Дальневосточном проспекте получил штраф — уголовное дело прекращено.

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