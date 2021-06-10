Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в четыре балла

Пробки на дорогах Петербурга оцениваются в четыре балла
Дорожная ситуация утром 10 июня. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок.

Пробки оцениваются в четыре балла. Об этом сообщается 10 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднено движения в центре Петербурга, на Невском проспекте, у Московского вокзала, на Суворовском проспекте, на Садовой улице и Обводном канале. водители стоят в пробке у Московского вокзала и у станции метро «Гостиный двор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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