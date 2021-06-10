В Петербург привезли понтоны для «Алых парусов»

В Петербург привезли понтоны для «Алых парусов»
В Петербург привезли салютные понтоны. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников. «Алые паруса» пройдут 25 июня. Военные уже привезли в город понтоны.

Утром очевидцы заметили машины ЗВО в сопровождении полиции и сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как военные спецтехника едет по городским улицам.

«Салютные понтоны для Алых парусов подъехали. Праздник выпускников намечен на 25 июня», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы «Алых парусов» начали составлять программу торжественного открытия. Они объявили кастинг среди талантливой молодёжи на участие в главном фестивале выпускников.

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