В Петербурге продолжается подготовка к празднику выпускников. «Алые паруса» пройдут 25 июня. Военные уже привезли в город понтоны.
Утром очевидцы заметили машины ЗВО в сопровождении полиции и сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети опубликовано видео, на котором видно, как военные спецтехника едет по городским улицам.
«Салютные понтоны для Алых парусов подъехали. Праздник выпускников намечен на 25 июня», — говорится в сообщении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы «Алых парусов» начали составлять программу торжественного открытия. Они объявили кастинг среди талантливой молодёжи на участие в главном фестивале выпускников.