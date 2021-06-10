В пяти районах Петербурга освободили участки, незаконно используемые под автостоянки

В пяти районах Петербурга освободили участки, незаконно используемые под автостоянки
За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Фото: пресс-служба ККИ

Специалисты Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с подведомственным СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» освободили территории, незаконно используемые под автостоянки. Земельные участки освободили в Василеостровском, Невском, Фрунзенском Красногвардейском и Выборгском районах Северной столицы.

На улице Димитрова, 29 обнаружили стоянку машин, большая часть которой (2,4 тысячи кв. м) размещена незаконно, сообщает пресс-служба ККИ. На улице Пинегина, 22. нашли незаконно установленные забор, будку охраны и шлагбаум. Более 5 тыс. кв. м занимала незаконная автостоянка на улице Крыленко, вблизи дома 4.

Бетонными блоками была огорожена территория, используемая незаконно на улице Профессора Качалова, 15а. Самовольно установленные ограждения демонтировали на Софийской, Белградской улицах ,проспекте Энгельса, на 27-й линии, Большом проспекте Васильевского Острова, улицах Димитрова и Есенина.

Демонтировали две автостоянки на Республиканской улице общей площадью более 9 тыс. кв. м.

За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекли к административной ответственности, оштрафовали.

За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Фото: пресс-служба ККИ
За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Фото: пресс-служба ККИ
За самовольное размещение элементов благоустройства нарушителей привлекли к административной ответственности, оштрафовали. Фото: пресс-служба ККИ

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка.

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