Стало известно, когда завершится строительство разворотного кольца на съезде с КАД в Мурино

Кольцевое движение на съезде с КАД позволит сразу сворачивать в сторону метро «Девяткино». Фото: скрин "Яндекс. карты".

Кольцевое движение на съезде с КАД позволит сразу сворачивать в сторону метро «Девяткино». Фото: скрин "Яндекс. карты".

Стало известно, когда завершится строительство разворотного кольца на съезде с КАД в Мурино Движение по двум новым съездам в Мурино на развязке КАД было запущено осенью прошлого года. На повестке дня было создание кольцевого перекрёстка для избежания образования пробок на съезд с КАД и заезд на него.

Спустя почти год кольцевое движение по-прежнему недоступно для местных жителей, сообщает Peterburg2. Муринцы шутят, что надо ждать выборы, чтобы кто-то их услышал.

Дорожный комитет Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор» пообещали закончить до конца года. Они не исключают, что может получится и раньше.

Муринцы отмечают, что кольцо на съезде с КАД они ждут очень сильно. Оно позволит разгрузить перекресток улицы Шувалова и Охтинской аллеи.

Сейчас там вечером стоят пробки. Кольцевое движение на съезде с КАД позволит сразу сворачивать в сторону метро «Девяткино».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге придумали знаки, ограничивающие движение электросамокатов.