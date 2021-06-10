В четверг вечером в Петербурге шестибалльные пробки

В четверг вечером в Петербурге шестибалльные пробки
На дорогах в Петербурге пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Сегодня в Петербурге собрались шестибалльные пробки. Вечером жители Северной столицы едут с работы.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в четверг, 10 июня , к 18:00 ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. При этом, через час, к 19:00 ситуация только усугубиться. Автомобильные пробки достигнут уже семи баллов. Однако к 20:00 дороги станут разгружаться и в городе будут уже четырехбалльные пробки.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Большом проспекте П.С., на Малом проспекте П.С., на Большой Пушкарской улице, на улице Мира, на Пироговской набережной, на набережной Кутузова, на Воскресенской набережной, на Свердловской набережной, на Кондратьевском проспекте, на улице Жукова, на Пискаревском проспекте, на проспекте Непокоренных.

Красные участки также имеются на КАДе, в Выборге, в Всеволожске, в Петергофе, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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