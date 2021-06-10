Доноры антиковидной плазмы получат финансовую поддержку от Смольного

Доноры антиковидной плазмы получат финансовую поддержку от Смольного
Донором плазмы могут стать не только переболевшие ковидом, но и те, кто привился от него. Фото: pixabay

В Петербурге губернатор Александр Беглов в четверг, 10 июня, подписал новый правовой акт о поддержке доноров антиковидной плазмы.

Документ предполагает введение дополнительных мер социальной поддержки доноров антиковидной плазмы. За сдачу плазмы петербуржцы смогут получить выплату из городского бюджета. Смольный ожидает, что это поспособствует увеличению объемов заготовки антиковидной плазмы для лечения горожан, заболевших коронавирусом.

Донором плазмы могут стать не только переболевшие ковидом, но и те, кто привился от него. При этом в больницах Северной столицы образовалась нехватка запасов плазмы, поскольку вместе с ростом заболеваемости вырос расход препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса.

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