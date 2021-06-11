Байден и Меркель обсудят разногласия по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит разногласия стран по газопроводу «Северный поток-2» на встрече.

Встреча пройдет в рамках саммита G7.

«В любых отношениях, таких важных и ценных, как эти, есть пункты разногласий», — сказал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс

Он отметил, что позиция США по проекту не изменилась, сообщает РИА «Новости». Соединенные Штаты по-прежнему выступают против строительства «Северного потока-2» и рассматривают его как угрозу европейской энергобезопасности.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.