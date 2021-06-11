Врач развеяла мифы о температуре тела

Врач развеяла мифы о температуре тела
Границы температурной нормы давно расширились. Фото: pixabay

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, Анна Колесникова рассказала, какую температуру тела следует считать нормальной.

Она отметил, что границы температурной нормы давно расширились.

«Нормальная температура тела человека в норме — это диапазон значений от 35,5 градуса до 37,5 градуса по Цельсию», — рассказала врач «Пятому каналу».

По ее словам, на повышение температуры тела могут влиять прием пищи, физические и эмоциональные нагрузки. Кроме того, температура может повышаться летом, во второй половине дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что примерно 200 лет назад немецкий врач определил нормальную температуру тела — 37 градусов. В 2017 году ученые Великобритании установили, что средняя температура тела местных жителей составляет 36,6.

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