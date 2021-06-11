Во МХАТе объяснили приглашение Бузовой на сцену

Во МХАТе объяснили приглашение Бузовой на сцену
Ольга Бузова сыграет в спектакле "Чудесный грузин". Фото: скриншот Instagram

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков объяснил решение пригласить певицу Ольгу Бузову на роль в спектакле о жизни Иосифа Сталина «Чудесный грузин».

«Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал», — цитирует его слова РИА «Новости».

В четверг, 10 июня, состоялся пресс-показ спектакля с участием певицы.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцене Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького. Она исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Ольга Бузова прокомментировала высказывания хейтеров, которым не понравилось, что она будет участвовать в спектакле МХАТа. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка написала, что люди, которые могут – делают, а те, у кого не получаются, критикуют.

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