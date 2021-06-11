По делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области задержаны еще два человека

По делу о смертельном ДТП с автобусом в Свердловской области задержаны еще два человека
Место происшествия. Фото: СУ СК по Свердловской области Одна из пострадавши

После смертельного ДТП в Свердловской области возбуждено третье уголовное дело.

Задержали еще двух человек, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Всего в рамках уголовного дела задержаны трое подозреваемых: водитель автобуса, мужчина, выполнявший на автопредприятии функции механика по выпуску транспорта на линию и директор автопредприятия.

Уточняется, что дело заведено по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств».

Напомним, утром 10 июня из-за отказа тормозов автобус врезался в забор местного предприятия и наехал на рабочих. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В результате происшествия погибли семь человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.

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