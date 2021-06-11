В Ленобласти еще 108 человека заболели коронавирусом

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 11 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 46 257 случаев заболевания. При этом выздоровели 42 858 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 863 заболевших. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5853 человека. Третье место у Подмосковья — 837 новых ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комздрав опроверг информацию, что в Ленэкспо закончились койки для коронавирусных больных.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге уже месяц идёт диспансеризация.