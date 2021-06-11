В Ленобласти открыли движение по новому мосту через Вуоксу

В Ленобласти открыли движение по новому мосту через Вуоксу
Ремонт моста начали летом 2019 года. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники тем временем завершают работы в рамках капремонта.

В Ленинградской области открыли движение транспорта по новому мосту через реку Вуоксу. Участок автодороги Выборг – Светогорск наконец стал доступен для автомобилистов после капитального ремонта переправы. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Известно, что дорожникам предстоит выполнить еще ряд задач, но основные уже выполнены: разобрано пролетное строение, восстановлены опоры, отремонтированы опорные части и новое пролетное строение и так далее. Напоминаем, что ремонтировать мост начали еще летом 2019 года. В ходе ремонта был возведен новый, который отвечает современным нагрузкам и может выдержать огромный поток грузовиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ночь с 12 на 13 июня мосты Петербурга разводиться не будут.

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