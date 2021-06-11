Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ

Вакцинированным россиянам могут отменить сдачу двух тестов на коронавирус при въезде в РФ
Для жителей России, не входящих в эти категории граждан, требование о двукратном тестировании на коронавирус сохраняется. Фото: Пресс-служба аэропорта

Жителям России, возвращающимся в страну из-за границы, поставившим прививку от COVID-19 или имеющим антитела, не нужно сдавать два теста при въезде в Россию. Соответствующие изменения хотят внести.

При этом обязательным является размещение на портале госуслуг информации о наличии прививки против коронавируса или результатов на наличие антител, сообщает ТАСС.

Для жителей России, не входящих в эти категории россиян, требование о двукратном тестировании на коронавирус сохраняется. Два исследования нужно пройти в течение пяти дней с момента прибытия в Россию и разместить информацию о результатах на портале госуслуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнес Москвы предложил раздавать вакцинированным сотрудникам значки и выплачивать премии. Предприниматели также предложили один из форматов значка, который могли бы носить сами рабочие организаций, на которых написано «Я вакцинирован», сообщает ТАСС.

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