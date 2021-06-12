Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг

Ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг
Инфекция изменила маркеры болезни Альцгеймера, связанные с воспалением мозга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коронавирусная инфекция может оказывать длительное и негативное влияние на работу мозга. К такому выводу пришли американские ученые из Клиники Кливленда.

Исследователи сопоставили данные пациентов с болезнью Альцгеймера и коронавирусом. Они измерили близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и генами, белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями.

Как сообщили на сайте клиники, также были проанализированы генетические факторы, которые позволили COVID инфицировать ткани и клетки мозга.

Оказалось, что новый вирус вполне способен вызывать деменцию, сильно напоминающую ту, которая возникает при болезни Альцгеймера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире COVID-19 заразились 174 953 856 человек. Побороть заболевание смогли 159 252 639 пациентов. Скончались от инфекции за все время 3 774 832 человека. Вакцинацию от новой болезни прошли 2 297 196 810 человек.

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