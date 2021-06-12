Прививку от коронавируса сделали более 745 тысяч жителей Петербурга

Прививку от коронавируса сделали более 745 тысяч жителей Петербурга
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

За весь период массовой вакцинации в Северной столице привились 745 540 тысяч местных жителей.

Оба компонента вакцины получили 621 698 петербуржцев. За прошлые сутки на первую прививку пришли 5 313 человека, а за второй дозой вакцины — 5726 человек. Об этом говорится в отчете координационного совета за 11 июня.

Нарастающий итог поступившей в Петербург вакцины превысил 860 тысяч комплектов. В запасах осталось 114 502 комплекта доз.

Петербуржцев ждут на прививку в 134 пунктах вакцинации на базе медучреждений, в том числе в 107 городских больницах, шести федеральных и 21 частной. Также работают 25 мобильных пунктов вакцинации.

Горожане могут выбрать одну из трех вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Наличие вакцин в пунктах можно посмотреть на сайте городского комитета по здравоохранению.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург спустился на третью строчку в рейтинге по суточному приросту COVID: 867 ковид-пациентов.

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