Петербург спустился на третью строчку в рейтинге по суточному приросту COVID: 867 ковид-пациентов

Петербург впервые за долгое время спустился на третью строчку антирейтинга по суточному приросту заболевших COVID-19. Еще 867 горожан сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Об этом в понедельник, 12 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 701 человек. Второе место у Подмосковья — 889 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 97 человек.

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