Дзюба передаст капитанскую повязку самому юному болельщику на Евро-2020

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба после матчей команды на Евро-2020 передаст капитанскую повязку самому младшему из болельщиков.

Самые юные болельщики, которые получат капитанскую повязку от Дзюбы, посетят игры по приглашению УЕФА и петербургского оргкомитета Евро-2020. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Акция создана для поддержки детей из социальных учреждений, многодетных семей, а также фондов «47 в игре» и «Звезды детям».

Маленьким болельщикам также вручат 160 билетов на четыре матча на стадионе «Санкт-Петербург». Они смогут посетить в том числе матчи с Россией, Бельгией и Финляндией.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Петербург примет семь матчей: 12 июня сыграют Бельгия и Россия, 14 июня — Польша и Словакия, 16 июня — Финляндия и Россия, 18 июня — Швеция и Словакия, 21 июня — Финляндия и Бельгия, 23 июня — Швеция и Польша, а также матч четвертьфинала 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сборная России по футболу проводит первую тренировку после прибытия в Петербург на Евро.