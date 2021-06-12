Главу Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката

Главу Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
Электросамокаты хотят законодательно замедлить. Фото: Википедия

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram.

Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь.

«Сегодня в Кисловодске происшествие с главой города Александром Вячеславовичем Курбатовым. Очень неудачное падение с электросамоката», — говорится в сообщении.

Он отметил, что мэру Кисловодска сейчас проводят операцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что только в город пришло солнце и хорошая погода, многие горожане поспешили сесть на электросамокаты. Как минимум восемь поездок закончились неудачно. Так, на 9 июня в Петербурге случилось восемь происшествий, в том числе и с участием детей.

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