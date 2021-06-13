Владельцев собак предупредили об опасности гулять с питомцами в жару

Владельцев собак предупредили об опасности гулять с питомцами в жару
Летом не надо перекармливать собак, так как они меньше двигаются и нужно следить за тем, чтобы у питомца всегда была свежая вода. Фото: unsplash
Помочь собаке проще переносить жару поможет смачивание носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнцем и изменение графика прогулок на более прохладное время суток.
Шерсть защищает собаку от солнца и перегрева, сообщает РИА «Новости». Нельзя брить питомца или делать ей короткую стрижку, потому что тогда можно подвергнуть собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару можно вычесывать почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой.
Также советуют пересмотреть режим дня: выгуливать собаку ранним утром или поздним вечером. А если гулять днем, то убрать прогулки по горячему асфальту и не в тени. Также нужно убрать физические упражнения на солнце.
Летом не надо перекармливать собак, так как они меньше двигаются и нужно следить за тем, чтобы у питомца всегда была свежая вода.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак.
гулять лето опасность питомцы собаки


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судно «Академик Фёдоров» вернулось в Петербург после экспедиции в ...
Россиян предупредили об опасности купания в непроверенных водоёмах
Владельцев собак предупредили об опасности гулять с питомцами в жару
Insider: в США заподозрили Россию в причастности к хищению пособий американцев
SuperJob: половина россиян хотят получать безусловный доход в 30 тыс. руб. ...
Московские вузы перевели сессию на дистанционный режим
Более 20 тыс. человек в Чехии заразились коронавирусом после первой дозы прививки
В Великобритании заявили об изменении основных симптомов COVID-19