Владельцев собак предупредили об опасности гулять с питомцами в жару

Помочь собаке проще переносить жару поможет смачивание носа и лап прохладной водой, исключение активности под солнцем и изменение графика прогулок на более прохладное время суток.
Шерсть защищает собаку от солнца и перегрева, сообщает РИА «Новости». Нельзя брить питомца или делать ей короткую стрижку, потому что тогда можно подвергнуть собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару можно вычесывать почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой.
Также советуют пересмотреть режим дня: выгуливать собаку ранним утром или поздним вечером. А если гулять днем, то убрать прогулки по горячему асфальту и не в тени. Также нужно убрать физические упражнения на солнце.
Летом не надо перекармливать собак, так как они меньше двигаются и нужно следить за тем, чтобы у питомца всегда была свежая вода.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам назвали круг лиц, которым могут запретить выгуливать собак.