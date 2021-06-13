Почти половина россиян регулярно опаздывают на работу или учебу

Почти половина россиян регулярно опаздывают на работу или учебу
Главной причиной опоздания назвали общественный транспорт. Фото: pixabay

46% жителей России признались, что опаздывают на работу или учебу. Треть респондентов признались, что реже всего опаздывают на встречу с друзьями или на свидание.

Главной причиной опоздания назвали общественный транспорт, сообщает RT. На втором месте — автопробки (30%). Следующая по популярности причина — нежелание вставать рано утром (16%), перегруженный график (16%) и долгие сборы (13%).Каждый десятый житель России опаздывает, так как провожает в детский сад или школу, а еще 4% — потому, что гуляют с собаками по утрам.

Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, оказалась Москва (более половины опрошенных). Второе место — Краснодар.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, почему укачивание вызывает сонливость. Ученым из США удалось установить причину, по которой человек засыпает от укачивающих движений.

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