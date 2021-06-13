Почти половина россиян регулярно опаздывают на работу или учебу

46% жителей России признались, что опаздывают на работу или учебу. Треть респондентов признались, что реже всего опаздывают на встречу с друзьями или на свидание.

Главной причиной опоздания назвали общественный транспорт, сообщает RT. На втором месте — автопробки (30%). Следующая по популярности причина — нежелание вставать рано утром (16%), перегруженный график (16%) и долгие сборы (13%).Каждый десятый житель России опаздывает, так как провожает в детский сад или школу, а еще 4% — потому, что гуляют с собаками по утрам.

Лидером среди городов, жители которых чаще всего не успевают прийти вовремя, оказалась Москва (более половины опрошенных). Второе место — Краснодар.

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