Гендиректор ВОЗ допускает утечку коронавируса из лаборатории

Он не исключает лабораторное происхождение инфекции.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает, что коронавирусная могла утечь из лаборатории. Таким заявлением он поделился перед лидерами «большой семерки». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Пекин на начальных этапах вел себя довольно подозрительно и не шел на прозрачное сотрудничество. Именно поэтому у экспертов есть подозрения по поводу происхождения коронавируса. Гендиректор ВОЗ убежден, что эту гипотезу необходимо рассматривать наравне с другими. Он добавил, что на данный момент инфекция унесла жизни миллионов людей.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии»,

— цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.

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