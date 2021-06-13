Гендиректор ВОЗ допускает утечку коронавируса из лаборатории

Гендиректор ВОЗ допускает утечку коронавируса из лаборатории
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Он не исключает лабораторное происхождение инфекции.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает, что коронавирусная могла утечь из лаборатории. Таким заявлением он поделился перед лидерами «большой семерки». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Пекин на начальных этапах вел себя довольно подозрительно и не шел на прозрачное сотрудничество. Именно поэтому у экспертов есть подозрения по поводу происхождения коронавируса. Гендиректор ВОЗ убежден, что эту гипотезу необходимо рассматривать наравне с другими. Он добавил, что на данный момент инфекция унесла жизни миллионов людей.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии»,

— цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Елизавета II посвятила в рыцари создателей вакцины от COVID-19.

ВОЗ лаборатория пандемия


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сервис «Яндекс.Такси» продолжает работать в Казахстане
Синоптики скорректировали прогноз погоды в Петербурге: он улучшился, но ...
Титов ожидает потерь в ресторанной отрасли из-за новых ограничений в Москве
Спасатели не дали утонуть двум девочкам на севере Петербурга
В Минпросвещения сообщили, что расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет
Пандемия резко подняла спрос на неквалифицированный труд
В Ленобласти мужчина в ходе ссоры насквозь пронзил шампуром бедро знакомого
Коронавирус COVID-19 помогает победить рак