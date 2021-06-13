Миротворцы ООН пострадали при взрыве в Мали

Восемь миротворцев ООН пострадали в результате взрыва машины в центральной части Мали. Тяжелые ранения получили пять из них.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), травмы получили миротворцы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Машина миротворцев наехала на мину в малийском городе Дуэнца. За этим последовал взрыв. Всего пострадало восемь человек, пять из них госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа. Взрыв произошел рано утром в 6.30 по местному времени на территории дома в районе Чжанвань, там же рядом большой рынок, сообщает ТАСС. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.